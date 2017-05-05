اتهمت كوريا الشمالية اليوم الجمعة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي أيه” بتدبير مخطط لاغتيال الزعيم كيم جونج أون، وذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية في أوج التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وجاء في البيان الصادر عن وزارة أمن الدولة في كوريا الشمالية، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والاستخبارات الكورية الجنوبية أعدت “مؤامرة دنيئة” تشمل استخدام “مواد بيولوجية-كيميائية” لاغتيال الزعيم الكوري الشمالي خلال احتفالات في بيونج يانج.