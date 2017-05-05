 Moheet on google
الجمعة 5 مايو 2017 02:17 مساءً
روابط سريعة
حساب سري للملكة إليزابيث على "فيس بوك"
الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا

حساب سري للملكة إليزابيث على "فيس بوك"

2017-05-05 12:51:22
متابعات

اقترب عدد متابعي الصفحة الرسمية على “فيسبوك” للملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، من أربعة ملايين متابع، إلا أن الملكة لم تكتف بتلك الصفحة للتعامل مع موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن الملكة إليزابيث تمتلك حسابًا شديد الخصوصية فيه قائمة أصدقاء لم تعلن عنها الملكة لأحد، وعلى الرغم من أن الملكة تحب إجراء أحاديثها المطولة في الهاتف التقليدي، فإنها لا تتجاهل متابعة أحدث صيحات التكنولوجيا، وعلى رأسها استخدامات الهواتف الذكية.

وكانت الملكة إليزابيث قد صرحت بأنها تجري بعض محادثاتها عبر الدردشة النصية على تطبيقات الهاتف الذكي، وأن أكثر صديقين تجري معهما مثل هذه المحادثات الأميرة آن ابنتها، ومدرب ركوب الخيل جون وارين.

وأوضحت الصحيفة أن من بين مظاهر اهتمام الملكة إليزابيث بالتكنولوجيا أنها تحرص دائمًا على أن تكون بطارية هاتفها الذكي مشحونة باستمرار، كما أنها تستخدم جهازى “لاب توب” و”ايباد”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3