اقترب عدد متابعي الصفحة الرسمية على “فيسبوك” للملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، من أربعة ملايين متابع، إلا أن الملكة لم تكتف بتلك الصفحة للتعامل مع موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن الملكة إليزابيث تمتلك حسابًا شديد الخصوصية فيه قائمة أصدقاء لم تعلن عنها الملكة لأحد، وعلى الرغم من أن الملكة تحب إجراء أحاديثها المطولة في الهاتف التقليدي، فإنها لا تتجاهل متابعة أحدث صيحات التكنولوجيا، وعلى رأسها استخدامات الهواتف الذكية.

وكانت الملكة إليزابيث قد صرحت بأنها تجري بعض محادثاتها عبر الدردشة النصية على تطبيقات الهاتف الذكي، وأن أكثر صديقين تجري معهما مثل هذه المحادثات الأميرة آن ابنتها، ومدرب ركوب الخيل جون وارين.

وأوضحت الصحيفة أن من بين مظاهر اهتمام الملكة إليزابيث بالتكنولوجيا أنها تحرص دائمًا على أن تكون بطارية هاتفها الذكي مشحونة باستمرار، كما أنها تستخدم جهازى “لاب توب” و”ايباد”.