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الشرطة التركية تعتقل 12 شخصا يشتبه في انتمائهم لداعش
عناصر من الشرطة التركية

الشرطة التركية تعتقل 12 شخصا يشتبه في انتمائهم لداعش

2017-05-05 12:45:30
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اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الجمعة، 12 شخصًا يشتبه في أنهم من عناصر تنظيم داعش في محافظة أضنة على بعد 150 كم من الحدود مع سوريا.

وحظيت العملية بدعم قوات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة وتمت في منازل المشتبه بهم، وفقًا لما ذكرته صحيفة “حرييتط في نسختها الإلكترونية.

ويحمل 5 من المعتقلين الجنسية التركية، و5 آخرون الجنسية السورية، أما الاثنان الآخران فهما عراقيان.

وألقت الشرطة التركية القبض خلال الأيام الـ10 الأخيرة على 43 شخصًا يشتبه في انتمائهم لداعش، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية في بيان.

وبموجب حالة الطوارئ التي تفرضها تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي، قد يمضي المعتقلون أسبوعًا في حجز الشرطة قبل توجيه اتهامات لهم أو الإفراج عنهم، إلا أنه في حالة الاشتباه في جرائم إرهاب قد تطول هذه المدة.

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