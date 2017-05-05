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مطار هيثرو البريطاني يعلق جميع رحلاته بسبب تهديدات أمنية
مطار هيثرو

مطار هيثرو البريطاني يعلق جميع رحلاته بسبب تهديدات أمنية

2017-05-05 12:43:08
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علقت السلطات البريطانية جميع الرحلات في صالة السفر 3 في مطار هيثرو لدواعٍ أمنية تطلبت فحص الأمن وتعطيل 1500 راكب عن رحلاتهم.

وأوضحت صحيفة مترو البريطانية أن الأسباب الأمنية ذات الصلة بتوقيف الرحلات ليست معروفة حتى الآن، بينما أكد المتحدث باسم المطار أن ما يحدث يهدف لتحقيق أمن وسلامة الركاب والعاملين بالمطار.

وكانت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية اعتقلت، أمس الخميس، مشتبها به عمره 30 عاما فور وصوله للمطار في رحلة قادمة من إسطنبول مشتبهة في تحضيره لأعمال إرهابية ومشاركته بتدريبات إرهابية، وقد تم اصطحابه إلى مركز شرطة جنوب لندن للتحقيق معه هناك.

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