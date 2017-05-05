عقب اتفاقية «المناطق الأمنة».. محلل: صدام متوقع بين «النصرة» و«المعارضة السورية»2017-05-05 13:39:11
أعتبر أنور المشرف المحلل السياسي السوري، اتفاق “المناطق الأمنة” التي تم الاتفاق عليه في مفاوضات “الاستانة” لحل الأزمة السورية “انتصار لروسيا والنظام السوري، مشيرا إلى أن الاتفاق هو وقف لإطلاق النار وحظر منح الأسلحة للمعارضة بمراقبة تركية وإيرانية وروسية.
وتوقع المشرف في تصريحات تلفزيونية لقناة “اكسترا نيوز” االفضائية اليوم الجمعة، وجود صعوبة لتطبيق الاتفاق حيث سيحدث صراع بين المعارضين المسلحين الموقعين على قرار “وقف إطلاق النار” وجبهة النصرة نظرا لتداخل بعض الأراضي التابعة للمعارضة وجبهة النصرة في ظل عدم التزام “النصرة” بالاتفاقية، مؤكدا على ضرورة أن تقوم تركيا بالفصل بين جبهة “النصرة” والمعارضة المسلحة.
وأشار إلى أن جبهة “النصرة” تعتبر أقوى من فصائل المعارضة المسلحة، موضحا أن “جبهة النصرة” ستصعد من عملياتها ضد المعارضة لأن المعارضة ستساعد جبهة التحالف الدولي بإحداثيات التحالف الدولي.
وانتقد المشرف إخلال المعارض السوري ياسر عبد الرحمن بمراسم توقيع اتفاقية “المناطق الأمنة” واصفا هذا بـ”التصرف الصبياني”، معربا عن استيائه من رفض المعارضة للاتفاقية لوجود إيران كضامن، وقال: “إيران حاضرة منذ بداية المشهد وأذا كانوا يرفضون تواجد إيران لماذا حضروا لـ(الأستانة 4)؟؟”، وتابع “وقعوا الاتفاقية رغما عنهم”.
وكانت روسيا وإيران تركيا قد وقعوا مذكرة تفاهم لإقامة “مناطق أمنة” في سوريا أثناء مفاوضات “الاستانة” ، وسط رفض للاتفاق من قبل قوى المعارضة السورية المشاركة بالمفاوضات معترضين على التواجد الإيراني داخل الأراضي السورية.
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