ذكرت صحيفة “ديلي ميرور، أن زوجة كولومبية، ابتلعت 9 ألاف دولار أمريكي، إنتقاماً من زوجها البخيل الذى كان يدعي الفقر دائماً.

وتابعت الصحيفة، أن “ساندرا ميلينا” البالغة من العمر 28 عاماً، ابتلعت مئات الأوراق النقدية واحدة تلو الأخري، بعدما اكتشفت المكان السري الذى أعده زوجه ليخفي الأموال منها، أثناء استعداده لترك المنزل.

ونقلت السيدة إلى أحد المستشفيات الكولومبية فى مدينة ” بيديكويستا”، ولم تخبر الأطباء بقصة الدولارات.

وبعد عملية جراحية إستغرقت عدة ساعات لإنقاذها تم إنقاذ 5700 دولار فقط، ليتم تسليم المبلغ إلى الشرطة، لتتولى التحقيق فى الواقعة.