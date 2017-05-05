 Moheet on google
الجمعة 5 مايو 2017 02:19 مساءً
روابط سريعة
تبتلع 9 ألاف دولار انتقاماً من زوجها البخيل
دولارات

تبتلع 9 ألاف دولار انتقاماً من زوجها البخيل

2017-05-05 12:55:48

ذكرت صحيفة “ديلي ميرور، أن زوجة كولومبية، ابتلعت 9 ألاف دولار أمريكي، إنتقاماً من زوجها البخيل الذى كان يدعي الفقر دائماً.

وتابعت الصحيفة، أن “ساندرا ميلينا” البالغة من العمر 28 عاماً، ابتلعت مئات الأوراق النقدية واحدة تلو الأخري، بعدما اكتشفت المكان السري الذى أعده زوجه ليخفي الأموال منها، أثناء استعداده لترك المنزل.

ونقلت السيدة إلى أحد المستشفيات الكولومبية فى مدينة ” بيديكويستا”، ولم تخبر الأطباء بقصة الدولارات.

وبعد عملية جراحية إستغرقت عدة ساعات لإنقاذها تم إنقاذ 5700 دولار فقط، ليتم تسليم المبلغ إلى الشرطة، لتتولى التحقيق فى الواقعة.

مستشفى

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3