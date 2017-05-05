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إقالة مدير مستشفي سمنود المركزي بسبب الاهمال
اللواء أحمد ضيف صقر

إقالة مدير مستشفي سمنود المركزي بسبب الاهمال

2017-05-05 11:49:26
أ ش أ

قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية اقالة الدكتور مختار يوسف مصطفي السمنودي مدير مستشفي سمنود المركزي وذلك بسبب الاهمال الشديد في متابعة العمل وعدم انتظام الاطباء وهيئة التمريض وادائهم لعملهم بمستشفي سمنود المركزي .

وجاء قرار الاقالة بعد مرور أعضاء من النيابة الادارية مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمنود علي مستشفي سمنود المركزي والملاحظات التى أبدوها حول سير العمل بالمستشفى .

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