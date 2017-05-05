أكد الباحث الاقتصادي أحمد علي، أن ما وصفه بـ”مثلث الاستثمار في مصر” ينقصه “ضلع التشريعات” لتنظيم العملية الاستثمارية، مشيدا بمجهودات الدولة في “الضلعين الأخريين” وهما تطوير البنية التحتية والترويج لجذب المستثمرين.

وقال علي من خلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الجمعة: “رأس المال جبان أي أن كانت حجم الحوافز والإجراءات الشفهية، ولكن أي مستثمر يريد الاطمئنان على حجم استثماراته وأمواله”، موضحا أن “قانون الاستثمار ليس له جدوى بدون لائحة تنفيذية”.

وانتقد تأخر الإصدار النهائي قانون “الاستثمار” الجديد لمناقشته ودراسته، وقال: ” كلما اطيل أمد اصدار القانون فنحن نخسر ماديا استثمارات في دول بمحيطنا الإقليمي”.

وشدد على ضرورة تخفيض عدد المواد بقانون الاستثمار والمساواة بين المستثمرين، مشيرا إلى أن كثرة مواد التشريع ترهق المتعزز بهذا القانون.

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال قد وافق أمس الخميس على مشروع قانون الاستثمار في مجموعه بعد إقرار أربع مواد كانت مؤجلة للدراسة من جانب اللجنة المشتركة.