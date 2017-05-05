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بالصور.. محمد صلاح مهدد بـ«القتل» في روما
محمد صلاح

بالصور.. محمد صلاح مهدد بـ«القتل» في روما

2017-05-05 11:18:22
متابعات

تلقى الدولي المصري محمد صلاح، لاعب روما الإيطالي، تهديدات بالقتل من جانب بعض الجماهير وهو زميليه ناينجولان ودانيلو دي روسي.

وبحسب صحيفة “ريبابليكا” الإيطاليةـ فإنه وجد ثلاثة دمى في أحد شوارع العاصمة الإيطالية روما “مشنوقين” ويحملون قمصان محمد صلاح ورادجا ناينجولان ودانيلي دي روسي.

وتشير الصحيفة إلا أنها لجماهير لاتسيو الغريم التقليدي لروما في العاصمة.

وكتبت الجماهير رسالة موجهة للاعبين الثلاثة كتب فيها: ” نصيحة بدون جريمة، نم والأنوار مضاءة”.

محمد صلاح

محمد صلاح

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