رفض مشجع أرسنال من دولة الجزائر بقاء المدير الفني أرسين فينجر لفريق أرسنال الإنجليزي في منصبه وذلك بعدما قام بالتصويت في الانتخاباتت التشريعية الجزائرية لرحيله ومغاردة صفوف الجانرز بدلاً من أن يعطي صوته لأحد المرشحين.

وفوجئ الجميع بوجود صورة لمدرب الجانرز كتب عليها “أخرج يا فينجر”.

وكان العديد من مشجعي الأرسنال حول العالم قد طالبوا برحيل المدرب عن صفوف الفريق بعد النتائج الهزيلة التي يحققها بعد احتلاله المركز السادس في البريمييرليج وتوديع بطولة دوري أبطال أوروبا في دور الثمانية أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة كبيرة.

وكانت عملية الإنتخابات التشريعية لدولة الجزائر تقام خلال الأيام الماضية وبدأ الفرز أمس