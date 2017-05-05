تنظم وزارة البيئة الاثنين المقبل احتفالية بمناسبة توقيع عقد انشاء وتشغيل 7 خطوط اتوبيس نقل عام فائق الجودة لربط (6 أكتوبر والشيخ زايد) بمحطة مترو جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة وذلك من خلال المشروع الرائد أتوبيس فائق السرعة الذى تنفذه الوزارة من خلال مشروع استدامة النقل فى مصر الممول من برنامج الامم المتحدة الانمائى ومرفق البيئة العالمى بهدف خفض استهلاك الطافة وانبعاثات غاز الاحتباس الحرارى.

وستقام الاحتفالية بالمركز الثقافى التعليمى بيت القاهرة بحضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة ،والدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان ، وريتشارد ديكتوس مدير برنامج الامم المتحدة، والدكتور هشام عرفات وزير النقل ، واللواء محمد الدالى محافظ الجيزة.