اليوم.. الرجاء يلتقى بلدية المحلة فى معركة التأهل لـ"الممتاز"2017-05-05 10:46:08
يستضيف الرجاء عصر اليوم الجمعة بلدية المحلة فى مباراتهم الفاصلة فى ختام منافسات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثانى الذى ستحدد الصاعد إلى دورى الأضواء والشهرة.
يحتاج بلدية المحلة، الذي يقوده رمضان السيد، إلى الفوز أو التعادل بأى نتيجة للصعود، بينما لا بديل أمام الرجاء، الذي يقوده نبيل محمود، إلا الفوز فقط للعودة مجددًا للممتاز.
تباينت استعدادات كل فريق خلال الأيام الماضية، ففى مطروح، استقبل اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، لاعبى الرجاء والجهاز الفنى، وقرر صرف 1.5 مليون جنيه لتحفيز اللاعبين.
ووعد المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم للفريق في حالة الفوز على البلدية ورصد مكافأة كبيرة للاعبين في حالة الوصول للممتاز تصل إلى 150 ألف جنيه لكل لاعب بصفة مبدئية وفي المقابل، ذبحت إدارة نادى بلدية المحلة عجلًا قبل أيام.
وعقد اللواء مدير أمن مطروح اجتماعًا مؤخرًا مع حمد فرج، مدير استاد مطروح، بشأن إجراءات دخول ملعب المباراة التي تشهد إجراءات أمنية غير مسبوقة، حيث تم الاتفاق على دخول 15 فردا فقط لكل نادٍ، مع إغلاق كل الشوارع الرئيسية المؤدية لملعب المباراة منذ صباح الجمعة.
يذكر أن فريق بلدية المحلة فاز على نظيره كوم حمادة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بالجولة الــ33 ، ليرتفع رصيد فريق البلدية 74 نقطة في المركز الأول.
كما فاز فريق الرجاء علي نظيره دكرنس بخماسية نظيفة، في نفس الجولة، ليرتفع رصيده لــ73 نقطة في المركز الثاني، خلف البلدية بفارق نقطة وحيدة، لتشتد المنافسة علي خطف بطاقة التأهل للدوري الممتاز.
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