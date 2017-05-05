«التموين»: الأسعار لن ترتفع.. واعتماد نموذجين لـ«شنط رمضان»2017-05-05 11:21:54
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة “التموين” ، أن أسعار السلع الأساسية لن ترتفع قبل شهر رمضان، مشيرا إلى أن الوزارة ستتيح السلع الأساسية بالأسواق بشكل يفوق الطلب لضبط الأسعار بمشاركة القطاع الخاص و”أذرع الدولة” مثل المجمعات الاستهلاكية والمعارض.
وأعلن رمضان من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الجمعة، أن الوزارة ستفتتح معرض “أهلا رمضان” بمختلف المحافظات يوم 18 مارس القادم لتوفير السلع الرئيسية، مضيفا أنه سيتم تنظيم معرض كبير بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر ابتداء من يوم 23 مايو القادم.
وقال : “نسعى لتغطية الفجوة بين الانتاج والاستهلاك في السوق المصري بدلا من العمل على رد الفعل”، وتابع: “هذه الفترة لن تحدث فيها اختناقات أو ارتفاع أسعار السلع لأن هناك المنافسة على أشدها بين التجار”.
وأوضح أنه هناك تعهد من المشاركين بالمعارض وأصحاب المنافذ بالبيع السلع بأسعار الجملة بسبب عدم وجود وسطاء بين التجار، مؤكدا أنه سيتم توفير 1000 منفذ متنقل للأماكن التي تفتقر لوجود منافذ أو مجمعات استهلاكية.
وأضاف أنه وزير التموين قد اعتمد نموذجين لـ”شنط رمضان” بتخفيضات في الأسعار، حيث سيتم توفير “شنطة” بقيمة 95 جنيه وستحتوي على سلع بقيمة 120 جنيه، كما سيتم عرض نموذج أخر بـ 70 جنيه ويحتوي على بضائع بـ 85 جنيه.
وناشد المواطنين بتغيير النمط الاستهلاكي وعدم الإسراف في تخزين وشراء السلع الأساسية.
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