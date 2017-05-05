بكافة أنشطة صناعة البترول
طارق الملا يؤكد على ضرورة مراجعة قواعد السلامة والحماية2017-05-05 10:35:55
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهمية مراجعة إجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة فى كافة أنشطة ومراحل صناعة البترول وضرورة تطبيق التقنيات والأساليب العلمية الحديثة وذلك من منطلق المسئولية الكاملة عن سلامة العاملين وتأمين ظروف التشغيل الآمن للمعدات والمنشآت , مشيراً إلى أن قضية السلامة إلزامية وليست اختيارية .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير البترول مع رؤساء شركات الحفر والإنتاج العاملة فى مصر بحضور وكيل أول الوزارة لشئون الغاز ورئيس هيئة البترول .
وشدد الوزير خلال الاجتماع على أهمية التوعية الدائمة بالقواعد اللازمة للتشغيل الآمن مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الدقة , وطالب بتكثيف الدورات التدريبية ومراجعتها كل فترة للتأكد من زيادة الوعى الإدراكى للعاملين للتعامل مع المخاطر والحد من الحوادث والتدريب على الاستجابة السريعة فى حالة الطوارئ مشيراً إلى مسئولية كل فرد فى المنظومة البترولية عن إجراءات وقواعد السلامة والأمان .
وطالب الوزير بضرورة عقد اجتماعات دورية على مستوى الشركة وعلى مستوى اللجان الجغرافية وعلى مستوى جميع شركات البترول لتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية لتأمين الكوادر البشرية والأصول الإنتاجية ، مشيراً إلى أن العاملين بقطاع البترول لديهم الإدراك الكافى لمسئوليتهم الوطنية فى دعم الاقتصاد المصرى والمشروعات القومية التى يتم تنفيذها لتحقق بها آمال وطموحات المصريين فى مستقبل أفضل .
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