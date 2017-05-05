أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أرقام الجلوس الخاصة بطلبة الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي - تجارى) بنظاميها الخمس سنوات والثلاث سنوات المتقدمين لامتحانات هذا العام 2017/2016.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات شهادة إتمام الدبلومات الفنية، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 20 مايو 2017 ، فى جميع التخصصات (زراعى ـ صناعى ـ تجارى ـ فندقى).

ويمكن للطالب أن يطلع على رقم الجلوس الخاص به عبر موقع الوزارة من خلال إدخال كود الطالب وكلمة السر الخاصة به، من خلال الضغط على الرابط الإلكتروني التالي :

http://gdepexams.emis.gov.eg/fany_sitting/