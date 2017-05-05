 Moheet on google
الجمعة 5 مايو 2017 11:27 صباحاً
روابط سريعة
نائب بالسويس: 370 ألف حالة "عقر" للمواطنين من الكلاب الضالة
كلاب ضالة

نائب بالسويس: 370 ألف حالة "عقر" للمواطنين من الكلاب الضالة

2017-05-05 10:24:33
محيط خاص

قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس بيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، مفاده أن هناك حالة من الذعر واستغاثة للمواطنين من تكاثر وانتشار الكلاب الضالة وما ينتج عنها من تزايد حالات العقر للاطفال والنساء وكبار السن.

وكشف النائب أن الحالات بلغت ما يزيد عن ” 370 ” ألف حالة عقر للمواطنين مما يسبب لهم أمراضا خطيرة وإصابات بالغة فضلا عن ارتفاع حالات الوفاة التى بلغت 59 حالة وفاة خلال عام 2016.

أضاف النائب “هذا بالاضافة الى ما يحدث للأبرياء من خوف وذعر وتهديد باستخدام الكلاب من قبل المجرمين والخارجين علي القانون، حيث يستخدمون الكلاب من قبل المجرمين والخارجين على القانون في أعمال البلطجة والإجرام، الأمر الذي أصبح يشكل ظاهرة تهدد السلم الاجتماعي للمواطنين واستغاثة عدد كبير من المحافظين من تلك الظاهرة”.

طالب النائب باستدعاء وزير الزراعة لمواجهته عن موضوع الكلاب الضالة بصفته المسئول عن الطب البيطري المسئولة عن جميع الحيوانات ومن بينها الكلاب وكيفية مواجهتها والقضاء عليها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية الأخرى.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3