قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس بيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، مفاده أن هناك حالة من الذعر واستغاثة للمواطنين من تكاثر وانتشار الكلاب الضالة وما ينتج عنها من تزايد حالات العقر للاطفال والنساء وكبار السن.

وكشف النائب أن الحالات بلغت ما يزيد عن ” 370 ” ألف حالة عقر للمواطنين مما يسبب لهم أمراضا خطيرة وإصابات بالغة فضلا عن ارتفاع حالات الوفاة التى بلغت 59 حالة وفاة خلال عام 2016.

أضاف النائب “هذا بالاضافة الى ما يحدث للأبرياء من خوف وذعر وتهديد باستخدام الكلاب من قبل المجرمين والخارجين علي القانون، حيث يستخدمون الكلاب من قبل المجرمين والخارجين على القانون في أعمال البلطجة والإجرام، الأمر الذي أصبح يشكل ظاهرة تهدد السلم الاجتماعي للمواطنين واستغاثة عدد كبير من المحافظين من تلك الظاهرة”.

طالب النائب باستدعاء وزير الزراعة لمواجهته عن موضوع الكلاب الضالة بصفته المسئول عن الطب البيطري المسئولة عن جميع الحيوانات ومن بينها الكلاب وكيفية مواجهتها والقضاء عليها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية الأخرى.