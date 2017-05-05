برلماني: الخطان الأول والثاني بـ«مترو الأنفاق» متهالكان2017-05-05 10:25:38
وصف اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن قرار رفع أسعار تذاكر “مترو الأنفاق” بانه “جريء جدا” على الرغم من معارضته للقرار.
وأوضح طعيمة من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الجمعة، أن الخط الأول والثاني لـ”مترو الأنفاق” متهالكان ويحتاجان إلى تغيير، متوقعا أيضا أن يحدث تطور للأنشطة الإعلانية داخل “مترو الأنفاق” عقب إصدار قانون الاستثمار.
وكانت شركة تشغيل مترو الأنفاق قد أعلنت عن تحقيق فائض مادي بقيمة 54 مليون جنيه عقب زيادة أسعار رسوم تذكرة الخدمة.
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