بعد تأجيل رحلتها لمرتين، وصلت إيمان عبد العاطي المرأة الأكثر وزناً في العالم إلى مقر علاجها الجديد في مشفى برجيل بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

إيمان المصرية، كانت تبلغ من الوزن 500 كيلوجراما بسبب مرض نادر وبدأت رحلتها العلاجية في مومباي الهندية، وستكملها في أبوظبي بعد تعثر الوصول إلى النتائج المرجوة هناك.

وستخضع إيمان للعلاج المجاني على أمل العودة إلى الحياة الطبيعية بعد أن حرمها وزنها من الحركة لأكثر من ربع قرن.

وصلت إيمان مساء الخميس على متن طائرة مصر للطيران، ونقلت إلى المستشفى بسيارة إسعاف خاصة، وقبل نقلها إلى غرفتها خضعت لسلسلة من المعاينات في قسم العناية المركزة وسيستمر ذلك مدة يومين - وفقا لسكاي نيوز عربية .

وبعدها ستنقل إيمان بواسطة كرسي متحرك ورافعة خاصة إلى غرفتها.

وقد تعهد الأطباء بنشر كل المعلومات عن حالتها الصحية بشكل دوري وشفاف، على أن تبقى معها أختها شيماء التي رافقتها في رحلتها.