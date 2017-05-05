حريق 3 منازل وفدان قصب ونفوق 9 حيوانات بسوهاج2017-05-05 09:51:32
تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد حسام المصرى وكيل إدارة الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على عدد من الحرائق بدأت بـ 3 منازل بمركز المنشاه جنوب سوهاج، ثم فدان بمحصول القصب بمركز ساقلته، واختتمت الحماية المدنية أعمالها بالسيطرة على حريق بمركز سوهاج بحوش نتج عنه نفوق 9 حيوانات.
كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب 3 حرائق بمراكز المديرية المختلفة، وتمت السيطرة عليها بمعرفة قوات الحماية المدنية.
بالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها ضباط وحدات مباحث المنشاه وساقلته ومركز سوهاج بنشوب حريق بناحية الهماص دائرة المنشاه، بمنازل ملك “عبد اللاه . س . ا” 65 سنة عامل ، “علي . ر. م” 47 سنة عامل ، و “قدواس . و . و” 64 سنة عامل، ويقيمون بذات الناحية ، وجميعهم مكونين من طابق واحد ومشيدين بالبلوك الأبيض ومسقوفين بالعروق الخشبية والجريد ، لم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد، وانحصرت التلفيات فى احتراق بعض المنقولات المنزلية، وكمية من محاصيل القمح والعروق الخشبية والبوص.
بسؤال المذكورين، أتهموا المدعو “خلف . أ” 67 سنة بالمعاش، ويقيم بذات الناحية بالإهمال لقيامه بإشعال النيران بكمية من المخلفات والهيش امتدت لمنازلهم، بسؤال المشكو في حقه أيد ما جاء بأقوال المذكورين، أخطـرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية ، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2072 إدارى المركز لسنة 2017، وجارى العرض على النيابة العامة.
وجاء الحريق الثانى بمركز شرطة ساقلته بأرض زراعية بنجع البدوى ببندر ساقلته دائرة المركز، انتقل مأمور المركز وضباط وحدة المباحث وقوات الحماية المدنية “3” سيارات إطفاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق بأرض زراعية منزرعة بمحصول القصب بمساحة فدان ملك “عايد . ح . ع” 55 سنة، موظف بالأوقاف ويقيم بذات الناحية، وامتد بفعل الرياح لأرض مجاورة منزرعة بمحصول القمح بمساحة “4” قيراط ملك “رأفت عشم الله الديب” 46 سنة فلاح ، “2” حوش بذات الناحية ملك “حسن عبد العال إسماعيل” 37 سنة عامل ، “أشرف أحمد عبد الرحمن محمد” 34 سنة حاصل علي دبلوم ويقيمان بذات الناحية.
لم ينتج عن ذلك ثمة وفيات أو إصابات، وانحصرت التلفيات فـى احتراق محصولى القمح والقصب، ونفوق “2” رأس ماشية، و“3” رأس غنم وكمية من الطيور والغلال، بسؤال المذكورين أيدوا ما جاء بالفحص، ورجحوا أن يكون سبب الحريق مصدر حرارى غير معلوم، ولم يتهموا أحد بالتسبب فى ذلك، وأخطرت الأدلة الجنائيــة للمعاينــة الفنية، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 947 إدارى المركز لسنة 2017، وجارى العرض على النيابة العامة.
واختتمت الحماية المدنية أعمالها بالسيطرة على حريق بناحية الشوش دائرة مركز سوهاج، بحوش ملك “محمد طه محمود أحد” 43 سنة عامل ويقيم بذات الناحية ، لم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد، وانحصرت التلفيات فى نفوق “9” رأس ماشية، واحتراق كمية من العروق الخشبية والبوص.
بسؤال المذكور أيد ما جاء بالفحص، ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائى، ونفى الشبهة الجنائية، وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينــة الفنية، تم إخطار الإدارة البيطرية بسوهاج، للانتقال واتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2847 إدارى المركز لسنة 2017، وجارى العرض على النيابة العامة.
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