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طالب بريطاني يستخدم طريقة "عبقرية" للغش
طلاب ـ امتحانات‎

طالب بريطاني يستخدم طريقة "عبقرية" للغش

2017-05-05 09:55:10

ذكر التقرير السنوي لمكتب التحكيم المستقل أن أحد الطلبة في جامعة بريطانية اخترع “طريقة عبقرية” للغش في الامتحان.

وقالت صحيفة “تلجراف” البريطانية، إن الطالب كتب “الملاحظات غير المرئية” في كتاب التشريع القانوني الذي جلبه معه إلى قاعة الامتحان  أملا في تهريب ضوء الأشعة فوق البنفسجية إلى القاعة من أجل إظهار وكشف “الملاحظات غير المرئية”.

وكشف تقرير “أويا” أن استخدام “الحبر غير المرئي” بات أحدث وسيلة يستخدمها الطلاب للغش والاحتيال في امتحاناتهم، مضيفا “تلقى مكتب التحكيم المستقل العام الماضي 66 شكاية حول الغش في الامتحانات.. وجرى إيقاف مئات الطلبة متلبسين بالغش داخل قاعات الامتحان ” - وفقا لسكاي نيوز عربية .

وذكر لورد ستوري، المتحدث باسم التعليم الليبرالي الديمقراطي في مجلس اللوردات، أن الجامعات تدرك أن عمليات الغش في الامتحان “مشكلة متزايدة” وتؤثر على مصداقية المؤسسة، مضيفا “استخدام الحبر غير المرئي وسيلة جديدة في غاية البراعة والذكاء بات يستخدمها الطلاب للغش وتمويه المراقبين .

غش

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