اليوم.. انطلاق قرعة بطولة الأندية العربية تحت سفح الأهرامات2017-05-05 09:32:09
يقام مساء اليوم الجمعة، حفل قرعة البطولة العربية للأندية التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يوليو إلى 5 أغسطس المقبل، برعاية الأمير تركي بن خالد، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وبحضور عدد من رؤساء الأندية الـ 12 المشاركة في البطولة.
وتنطلق فعاليات الحفل في الثامنة مساءً عنــد سفح الأهرامات، وتنقل مراسم القرعة (مباشرة) عبر قناة “أون تي في سبورت”، وقنوات أبوظبي الرياضية.
وكانت اللجنة المنظمة للبطولة وجهت الدعوات لعدد من الشخصيات الرياضية الدولية كرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إيفنتاينو، ورئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد، ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان آل خليفة، والشيخ أحمد الفهد، رئيس المجلس الأوليمبي الآسيوي، ووزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز وهانى أبوريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، وعدد من أعضاء الاتحاد ونجوم كرة القدم العربية الذين سيشاركون في سحب القرعة.
وأنهت اللجنة المنظمة للبطولة آخر الاستعدادات للحفل من خلال البروفات الأخيرة، وتشهد البطولة مشاركة أندية (الأهلي والزمالك المصريين، والهلال والنصر السعوديين، والوحدة الإماراتي، والترجي التونسي، والمريخ السوداني، والفيصلي الأردني، والنفط العراقي، والفتح الرباطي المغربي، ونصر حسين داي، الجزائري والعهد اللبناني).
وتقسم الأندية الـ 12 المشاركة في البطولة إلى ثلاث مجموعات، بحيث يكون في كل مجموعة أربعة أندية، وستقام منافسات المجموعتين الأولى والثانية في القاهرة، فيما تقام منافسات المجموعة الثالثة في الإسكندرية.
وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، حيث يتأهل الأول من كل مجموعة وأفضل ثانٍ في المجموعات للدور نصف النهائي، وأنهت اللجنة المنظمة للبطولة كل استعداداتها لإجراء قرعة البطولة.
ورُصدت جوائز مالية ضخمة للبطولة تجاوزت جوائز بطولة دوري أبطال آسيا وأفريقيا، حيث يحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 2.5 مليون دولار.
وخصصت اللجنة المنظمة خمسة فنادق بسعة 1000 غرفة للوفود والأندية المشاركة في البطولة، إضافة إلى ترتيبات واتفاقيات أولية مع عدة شركات للطيران والمواصلات، وحجز مبدئي لـ 20 ألف غرفة فندقية لتقديم عروض خاصة للجماهير الرياضية خلال فترة البطولة التي من المتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا.
وحرص الأمير تركي بن خالد، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، على عودة المنافسات القوية لكرة القدم العربية بطريقة مختلفة تنظيميا وفنيا بعد اختيار الأندية المشاركة وفقًا لشروط معينة، لظهور البطولة بشكل مغاير عن البطولات الماضية.
-
تركيا تبدأ بناء أول محطة نووية خلال شهر
قال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، اليوم الخميس، إن من المنتظر أن تبدأ أعمال بناء أول محطة تركية للطاقة النووية خلال شهر. وجاءت تصريحات زيبكجي في مقابلة مع محطة ...Thu, 04 May 2017 14:30:03 GMT
-
النيابة الإدارية تحقق في وقائع فساد بمستشفى العامرية بالإسكندرية
كلف المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار محمد عبد العزيز نائب رئيس الهيئة ومدير نيابة الصحة بالإسكندرية، بقيام فريق من أعضاء النيابة برئاسة تامر ...Thu, 04 May 2017 11:07:24 GMT
-
السيسي يغادر أبوظبي عائداً إلى القاهرة
غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، أبو ظبي عائدا إلى القاهرة بعد انتهاء زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ووصل الرئيس مساء أمس إلى “أبو ظبي”، ...Thu, 04 May 2017 08:12:24 GMT
-
وزير الأوقاف يجدد الالتزام بضوابط الاعتكاف في رمضان ويحذر من مخالفتها
جددت وزارة الأوقاف تأكيدها ضبط وتنظيم الاعتكاف بالمساجد الجامعة، وكذلك إدارة كتاتيب حفظ القرآن الكريم، والإشراف الكامل على عقد الدروس الدينية وأداء صلاة التراويح ...Thu, 04 May 2017 08:20:57 GMT
-
منتخب مصر يحتفظ بالمركز الـ19 فى تصنيف الفيفاThu, 04 May 2017 09:34:46 GMT
-
كوريا الشمالية توجِّه تحذيراً شديداً لحليفتها الرئيسية الصين
وجَّهت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية تحذيراً شديد اللهجة إلى الصين، الحليفة الرئيسية للبلاد، مشددة على أن بكين يجب أن تشعر بالامتنان لبيونغ يانغ التي ...Thu, 04 May 2017 10:55:16 GMT
-
الأهلي يواجه طلائع الجيش في لقاء صعب.. اليوم
يلتقي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم فريق الكرة بالأهلي وطلائع الجيش ضمن منافسات الأسبوع الـ 27 من عمر الدوري الممتاز على ملعب الجيش بالسويس. ويحتل الأهلي صدارة ...Thu, 04 May 2017 07:19:57 GMT
-
غرفة الجيزة تقيم 14 معرضا سلعيا استعداداً لرمضان
وافق مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية برئاسة عادل ناصر، على إقامة 14 معرضا لبيع السلع لمواطني محافظة الجيزة بأسعار مخفضة ، استعداداً لشهر رمضان، على أن تبدأ المعارض ...Thu, 04 May 2017 12:59:15 GMT
-
9 تصرفات يومية تسبب في تلف ملابسك
لا يهم إن كنت تقتصد في شراء ملابسك، أو حتى تنفق الكثير من المال لشراء الماركات الفاخرة، المهم هو ارتداؤها بطريقة صحيحة تحافظ على مظهرك الأنيق، وتمنحك ذلك الشعور ...Wed, 03 May 2017 19:13:41 GMT