يقام مساء اليوم الجمعة، حفل قرعة البطولة العربية للأندية التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يوليو إلى 5 أغسطس المقبل، برعاية الأمير تركي بن خالد، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وبحضور عدد من رؤساء الأندية الـ 12 المشاركة في البطولة.

وتنطلق فعاليات الحفل في الثامنة مساءً عنــد سفح الأهرامات، وتنقل مراسم القرعة (مباشرة) عبر قناة “أون تي في سبورت”، وقنوات أبوظبي الرياضية.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة وجهت الدعوات لعدد من الشخصيات الرياضية الدولية كرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إيفنتاينو، ورئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد، ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان آل خليفة، والشيخ أحمد الفهد، رئيس المجلس الأوليمبي الآسيوي، ووزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز وهانى أبوريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، وعدد من أعضاء الاتحاد ونجوم كرة القدم العربية الذين سيشاركون في سحب القرعة.

وأنهت اللجنة المنظمة للبطولة آخر الاستعدادات للحفل من خلال البروفات الأخيرة، وتشهد البطولة مشاركة أندية (الأهلي والزمالك المصريين، والهلال والنصر السعوديين، والوحدة الإماراتي، والترجي التونسي، والمريخ السوداني، والفيصلي الأردني، والنفط العراقي، والفتح الرباطي المغربي، ونصر حسين داي، الجزائري والعهد اللبناني).

وتقسم الأندية الـ 12 المشاركة في البطولة إلى ثلاث مجموعات، بحيث يكون في كل مجموعة أربعة أندية، وستقام منافسات المجموعتين الأولى والثانية في القاهرة، فيما تقام منافسات المجموعة الثالثة في الإسكندرية.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، حيث يتأهل الأول من كل مجموعة وأفضل ثانٍ في المجموعات للدور نصف النهائي، وأنهت اللجنة المنظمة للبطولة كل استعداداتها لإجراء قرعة البطولة.

ورُصدت جوائز مالية ضخمة للبطولة تجاوزت جوائز بطولة دوري أبطال آسيا وأفريقيا، حيث يحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 2.5 مليون دولار.

وخصصت اللجنة المنظمة خمسة فنادق بسعة 1000 غرفة للوفود والأندية المشاركة في البطولة، إضافة إلى ترتيبات واتفاقيات أولية مع عدة شركات للطيران والمواصلات، وحجز مبدئي لـ 20 ألف غرفة فندقية لتقديم عروض خاصة للجماهير الرياضية خلال فترة البطولة التي من المتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

وحرص الأمير تركي بن خالد، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، على عودة المنافسات القوية لكرة القدم العربية بطريقة مختلفة تنظيميا وفنيا بعد اختيار الأندية المشاركة وفقًا لشروط معينة، لظهور البطولة بشكل مغاير عن البطولات الماضية.