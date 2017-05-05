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«خبير مروري»: اغلاق شارع «26 يوليو» لمدة عامين
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

«خبير مروري»: اغلاق شارع «26 يوليو» لمدة عامين

2017-05-05 09:17:29
محيط - خالد الريس

أكد اللواء أحمد هشام الخبير المروري أن العطلة الرسمية اليوم واعتدال الأحوال الجوية ووضوح الرؤية الأفقية انعكسا بشكل إيجابي على الحالة المرورية بكافة الطرق والمحاور.
وأشار اللواء أحمد هشام من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الجمعة، إلى وجود أعمال تطوير بطريق “مصر إسكندرية” الصحراوي في الاتجاه القادم من الإسكندرية في المنطقة ما بين من الكيلو 29 حتى الكيلو 25 حيث وتم تحويل الطرق ووضع اللافتات الإرشادية، مؤكدا أن الأعمال مستمر حتى يوم الاثنين القادم.
وأعلن أنه سيتم عمل إغلاق جزئي للطريق الدائري ابتداء من فجر اليوم حتى صباح اليوم الأحد لاستكمال أعمال الاصلاح ابتداء من منطقة الرماية حتى الكوبري “9 د” بالمريوطية.
وأضاف أن شارع “26 يوليو” بوسط العاصمة مغلق في التقاطع مع شارع “طلعت حرب” حتى تقاطع “شارع رمسيس” لأعمال “مترو الأنفاق” التي ستستمر لمدة عامين، مناشدا القادمين من نفق الأزهر تجاه “26 يوليو” بسلوك ش شارع “عماد الدين ” أو استكمال الطريق اتجاه “26 يوليو”  ودخول شارعي “شريف” أو “طلعت حرب”، ونصح قائدي السيارات بالابتعاد عن مناطق الأعمال.

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