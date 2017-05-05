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اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بجنوب الأقصر
انقطاع المياه - مياه

اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بجنوب الأقصر

2017-05-05 09:08:50
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر عن انقطاع خدمتها ببعض المناطق بمركز إسنا، نظرا لأعمال الصيانة بشبكة مياه الشرب بالمدينة.

وأضاف مصدر بالشركة أن انقطاع المياه اليوم “الجمعة” سيكون بمناطق وقرى “توماس 1 وتوماس 2 وتوماس الوسطى وعزبة عشماوى والجهينات ونجع العرب وعزبة ناصر وخور المسكر”، وذلك ابتداء من الثالثة عصرا وحتى الثانية عشر بعد منتصف الليل.

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