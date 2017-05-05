 Moheet on google
الجمعة 5 مايو 2017 09:59 صباحاً
روابط سريعة
تاجر فرنسي ينسى لوحة فنية بالملايين داخل تاكسي
سائقي التاكسي بفرنسا

تاجر فرنسي ينسى لوحة فنية بالملايين داخل تاكسي

2017-05-05 09:29:06

قضى تاجر فرنسي يوما سيئا للغاية عندما نسي لوحة فنية قيمتها 1.6 مليون دولار، في سيارة أجرة بباريس ولم يدرك الأمر حتى اليوم التالي.

وحاول التاجر العثور على التاكسي، ولكن لم يحالفه الحظ، فتوجه إلى الشرطة وقدم شكوى بالسرقة.

ووضع التاجر اللوحة التي رسمها الفنان الإيطالي “لوسيو فونتانا”، في خلفية السيارة، وانشغل بمكالمة هاتفية، ولم يلاحظ أنه فقدها حتى صباح اليوم التالي .

وأوضحت الشرطة أن سائق سيارة الأجرة سلم اللوحة التي رسمها الرسام الإيطالي الذي تتميز لوحاته بوجود ثقوب في الوسط لخلق البعد والضوء.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3