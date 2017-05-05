قضى تاجر فرنسي يوما سيئا للغاية عندما نسي لوحة فنية قيمتها 1.6 مليون دولار، في سيارة أجرة بباريس ولم يدرك الأمر حتى اليوم التالي.

وحاول التاجر العثور على التاكسي، ولكن لم يحالفه الحظ، فتوجه إلى الشرطة وقدم شكوى بالسرقة.

ووضع التاجر اللوحة التي رسمها الفنان الإيطالي “لوسيو فونتانا”، في خلفية السيارة، وانشغل بمكالمة هاتفية، ولم يلاحظ أنه فقدها حتى صباح اليوم التالي .

وأوضحت الشرطة أن سائق سيارة الأجرة سلم اللوحة التي رسمها الرسام الإيطالي الذي تتميز لوحاته بوجود ثقوب في الوسط لخلق البعد والضوء.