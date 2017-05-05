أكد محمود شاهين وكيل مركز التحاليل الجوية التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن السواحل الشمالية تشهد اليوم طقس معتدل، فيما تشهد القاهرة وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة، وطقس حار بجنوب الصعيد خلال ساعات النهار، مضيفا أن طقس لطيف يسود البلاد في أول ساعات الليل ومائل للبرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل.

وحذر شاهين من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الجمعة، من الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الصحراوية والطرق القريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية، مشيرا إلى تلاشيها عقب سطوح أشعة الشمس مما تجعل جميع الطرق مؤهلة لكافة حركات السفر.

وأشار إلى أن البحرين الأحمر والأبيض المتوسط مؤهلان لجميع أعمال الصيد والملاحة.