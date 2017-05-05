مصرع 2 وإصابة 4 فى حادث تصادم بدار السلام سوهاج2017-05-05 09:02:41
شهد الطريق الصحراوى الشرقى بناحية نجع الديرن التابع لقرية أولاد يحيى بمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، اصطدام سيارة بتروسيكل على الطريق نتيجة السرعة الزائدة، مما نتج عنه مصرع 2 وإصابة 4 بإصابات متفرقة بالجسم، تم نقل الجثتين لمستشفى دار السلام المركزى والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعى.
كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوقوع مصادمة على الطريق دائرة المركز ووجود متوفين ومصابين .
بالإنتقال والفحص، تبين من التحريات التي أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد نصر طه رئيس مباحث المركز، والنقيب كريم عبدالرحمن معاون أول مباحث المركز، أنه أثناء سير السيارة رقم “7623 هـ ي ب” قيادة عنتر خالد أحمد عبد الحميد 24 سنة، سائق ويقيم دائرة مركز ساقلته، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة السرعة الزائدة، واصطدام بتروسيكل” بدون لوحات معدنية ” قيادة علي أحمد عبد الحميد محمد 15 سنة، طالب ويقيم بذات الناحية، نتج عن الحادث وفاة قائد التروسيكل ومرافقة مصطفي عبد الحميد محمود 14 سنة، طالب ويقيم بذات الناحية ، وإصابة أحمد عبد الحميد محمود 17 سنة، طالب ، حفني عبد الحميد محمود 19 سنة طالب، ويقيمان بذات الناحية من “مستقلي التروسيكل”، و قائد السيارة ، ومرافقة عبد الناصر فوزي أبو الوفا 32 سنة، مندوب مبيعات ويقيم دائرة مركز ساقلته بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
تم نقل الجثتين للمستشفي المركزي، والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، بسؤال عم المتوفي الأول أيمن محمود عبد الحميد محمد 27 سنة عامل ،عم المتوفي الثاني محمد محمود عبد الحميد 35 سنة، حاصل علي دبلوم، ويقيمان بذات الناحية، أيدا ما جاء بالفحص ونفيا الشبهة الجنائية ، جاري الاستعلام عن حالة المصابين.
تم التحفظ علي السيارة والتروسيكل ، وتم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثتين بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6072 إدارى المركز لسنة 2017 .
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