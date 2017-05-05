عروس تستدعي الشرطة لعريسها في ليلة الزفاف .. والسبب ؟2017-05-05 09:04:46
سجن عريس صيني، بعد أن دفع المال لنحو 200 شخص ليمثلوا دور المدعوين في حفل الزفاف.
وكان من المفترض أن يعقد العريس “وانج ” قرانه على خطيبته شياولي يوم الأحد 30 أبريل الماضي، وذلك خلال مأدبة كبيرة في فندق بمقاطعة شنشي الصينية، قبل أن تلاحظ أسرة العروس أن نصف الطاولات المخصصة لأهل العريس فارغة.
وبحسب موقع أوديتي سنترال، فقد زدادت شكوك أسرة العروس، بعد الحديث إلى الأشخاص الذين حضروا مع العريس، إلا أن أحدًا منهم لم يتمكن من تأكيد علاقته به .
ومع مرور الوقت، وعدم حضور والدي العريس، تأكدت العروس أنه يكذب، وسارعت إلى استدعاء الشرطة.
واعترفوا الضيوف، بأنهم لا يعرفون شخص العريس،حيث قال بعضهم إنهم طلاب وآخرون يعملون كسائقي سيارات أجرة، وما يجمع بينهم هو أن “وانج” تواصل معهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وعرض على كل منهم مبلغ 80 يوان (12 دولار) لحضور حفل الزفاف.
وبثت إحدى القنوات التلفزيونية المحلية اعترافات بعض الضيوف المزيفين، بالإضافة إلى مقابلة مع العروس التي كانت في حالة سيئة، وأكدت أنها على علاقة مع وانج منذ نحو 3 سنوات، ولم تصدق أنه سيتجرأ على فعل شيء كهذا.
فيما أشارت“بي بي سي” إلى أن وانج، لم يقدم أي تفسير لتصرفه الغريب لافتة إلى أن نتيجة التحقيقات، أظهرت أنه دأب على مدى عامين على اقتراض المال من عائلة العروس، واتضح أنه كان يطمع في المزيد من خلال هذا الزواج.
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