ولادة شبلين في أول عملية "غريبة" من نوعها

شهدت حديقة حيوان في تشيلي أمس الخميس، ولادة شبلين، بعد عملية رائدة.

وحملت اللبؤة وتدعى” ماساي” في الشبلين بعد خضوع الأسد “ماوتشو” لجراحة قال عنها البيطريون في حديقة بوين بسانتياغو إن التخطيط لها استغرق شهورا وإن الجراحة ذاتها دامت خمس ساعات.

كانت السلطات قد أنقذت الأسد من سيرك حيث يعتقد أنه تعرض لعملية فصل القناة المنوية هناك.

وقال مارشيلو ماركوني الخبير في طب الجهاز البولي الذي انضم لطاقم الأطباء البيطريين في الحديقة ، “هذه أول عملية ناجحة لإعادة وصل القناة المنوية لأسد يعلن عنها في العالم”.

وأضاف “إنها تفتح الطريق أمام الحفاظ على الأنواع داخل حدائق الحيوان” - وفقا لسكاي نيوز عربية .

وقالت الحديقة إنه يمكن تكرار العملية الجراحية لأسود في حدائق حيوان أخرى حول العالم.

وأطلق على واحدة من الشبلين الأنثيين اسم نيارا ولم يتم اختيار اسم لأختها حتى الآن.