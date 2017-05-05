تناولت الصحف المصرية الصادرة اليوم الجمعة عددا من الموضوعات المتنوعة تصدرها الشأن المحلي .

ففي صحيفة الأهرام وتحت عنوان ” تكثيف العمل العربي المشترك لإنهاء أزمات المنطقة.. السيسى: تطوير العلاقات المصرية ــ الإماراتية بمختلف المجالات” ، قالت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عاد إلى القاهرة أمس، بعد ختام زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة، التى استمرت يومين، وبحث خلالها مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التحديات الكبيرة التى تواجه المنطقة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، وشدد الجانبان على ضرورة تكثيف العمل العربي المشترك والجهود الدولية بهدف التوصل لحلول سياسية لجميع الأزمات التى تشهدها عدد من دول المنطقة.

وأكد الرئيس السيسى خلال المباحثات، ضرورة مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة، بينما أكد بن زايد موقف بلاده الثابت بمساندة مصر على جميع المستويات بهدف تحقيق تطلعات الشعب المصري نحو الاستقرار والتنمية، وشدد على أن استقرار مصر هو استقرار للمنطقة برمتها لما تشكله من عمق إستراتيجي وتاريخي للعالم العربي.

وتحت عنوان ” النواب ..يصوت الأحد على مشروع قانون العلاوة” ، ذكرت “الأهرام” أن تمسك وزير المالية عمرو الجارحى بتضمين المادة الخامسة في مشروع قانون علاوة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والخاصة بصرف الحوافز والمكافأت والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية تسبب في اتخاذ مجلس النواب في جلسته العامة امس قرارا بإعادة المشروع إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس ليتم إعادة المناقشة حول المادة المذكورة ، ومن المقرر التصويت النهائي على مشروع القانون في جلسة بعد غد (الأحد) .

وبعنوان ” صندوق النقد يشيد بإجراءات تنمية الصادرات” ، قالت الصحيفة إن مسئولي صندوق النقد الدولي أشادوا بالاستراتيجية التى وضعتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة معدلات الاستثمار الصناعي ، فضلا عن القرارات الخاصة بتنمية وتشجيع التصدير .

وفي صحيفة الجمهورية وتحت عنوان ” الحكومة استعدت لشهر رمضان.. معارض بالقاهرة والمحافظات.. ومبردات ضخمة بالعشوائيات .. مصيلحي: نتوقع توريد 4 ملايين قمح الموسم الحالي” ، ذكرت الصحيفة أن د.علي مصيلحي وزير التموين قال انه تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لأكثر من 50% من السلع الأساسية الأكثر استهلاكاً خلال شهر رمضان كما تم الاعتمادات المالية للحوم والأسماك بنسبة 100%.

وأضاف مصيلحي أن الاستعدادات لشهر رمضان تشمل أيضاً معارض “أهلاً رمضان” حيث تم الاتفاق مع جميع الموردين للسلع وتم تحديد الأماكن الخاصة بتواجد هذه المعارض خاصة أرض المعارض وعواصم المحافظات والمراكز الرئيسية. مشيراً إلي أن هذه المعارض في أكثر من 110 مواقع منها 11 موقعا بالقاهرة بخلاف المركز الرئيسي و10 مواقع بالجيزة بخلاف المركز الرئيسي.

وتحت عنوان ” نقل سمكة الشمس النادرة لعلاجها ب اكواريوم الغردقة” ، قالت الصحيفة إن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة قرر تشكيل فريق فني وطبي لإنقاذ سمكة الشمس النادرة التى تعرضت لنهش احد زعانفها البطنية من احد الكائنات الحبرية المفترسة على ساحل محمية ابو جالوم بالبحر الأحمر .

واكد مصطفى فودة الخبير الدولي في الكائنات البحرية ورئيس الفريق الفني انه تلقى اتصالا هاتفيا من وزير البيئة الموجود حاليا في مهمة عمل رسمية خارج البلاد طالبه بتجهيز غرفة عمليات موسعة لمتابعة الحالة الصحية لسمكة الشمس النادرة والتي تمث العثور عليها في شاطىء احدى القرى السياحية بمدينة نويبع جنوب سيناء .

وتحت عنوان ” المراغى : نسعى لحل أزمة 300 سيارة ثلاجة عالقة بالحدود السودانية ” ، قالت الصحيفة إن رئيس اتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جبالي المراغى أصدر قرارا بتشكيل لجنة للعمل على سرعة إيجاد حل لمشكلة الشاحنات العالقة على الحدود المصرية السودانية ، وأكد المراغى أن وفدا برئاسة بشير النور جابر رئيس نقابة النقل والمواصلات والطيران بدولة السودان الشقيقة وبرفقته تاج السر الأمين المالي للنقابة قد زار النقابة العامة لعمال النقل البري حيث عقدت جلسة مباحثات بين الطرفين لمناقشة المستجدات حول مشكلة الشاحنات العالقة على الحدود السودانية .

وفي صحيفة الأخبار وتحت عنوان ” قابيل خلال لقائه مع بعثة صندوق النقد الدولي .. البنك الدولي يرفع تصنيف مصر ٤ مراكز.. و”موديز” تمنحها أعلي تقييم في المنطقة ” قالت الصحيفة إن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أكد أن خطة الإصلاح الاقتصادي ساهمت في بدء مرحلة جديدة من النمو الإيجابي في مختلف القطاعات، وأثمرت عن وضع استراتيجية للتنمية المستدامة تستهدف إحداث طفرة في الاقتصاد المصري، وتعظيم دوره في منظومة الاقتصاد العالمي.

وأشار قابيل إلى أن التقارير الدولية الصادرة مؤخرا أكدت حدوث تطور ملحوظ في مؤشرات الأداء المتعلقة ببيئة ومناخ الأعمال،حيث ارتفع تصنيف مصر بمعدل ٤ مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، فضلا عن تأكيد تقرير موديز للتصنيف الائتماني أن مصر استعادت أعلي تقييم كقوة اقتصادية في المنطقة.

وتحت عنوان ” رئيس مصلحة الضرائب : نستهدف 604 مليارات جنيه “، قالت الصحيفة إن مصلحة الضرائب حققت زيادة في الحصيلة الضريبية العام المالي 2016 ـ 2017 بنسبة 145٪ عن العام السابق وأنه صرح بذلك عماد سامي رئيس المصلحة الذي قال إن حصيلة الشهر الماضي بلغت رقما غير مسبوق قدره 44 مليار جنيه، وان المستهدف هذا العام الوصول إلي 433 مليار جنيه وفي العام القادم 604 مليارات جنيه لزيادة موارد الدولة التي تمثل الضرائب 75٪ منها لعلاج عجز الموازنة.

وتحت عنوان ” نائب وزير الخارجية اليوناني : زرت الأهرامات بدون حراسة .. وادعو السياح لزيارة مصر” ، قالت الصحيفة إن نائب وزير الخارجية اليوناني قرر أن يخرج مفرده للتجول في شوارع القاهرة ليختبر بنفسه إجراءات الأمن ..وبدون حراسة ذهب إلى خان الخليلي وشارع المعز لدين الله الفاطمى بأكثر المناطق ازدحاما بالقاهرة .. وزار اهرامات الجيزة .