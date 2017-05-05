 Moheet on google
الجمعة 5 مايو 2017 09:53 صباحاً
روابط سريعة
اقتصادي يطالب بقصر صرف المكافآت على المؤسسات الناجحة
ابو بكر الديب

اقتصادي يطالب بقصر صرف المكافآت على المؤسسات الناجحة

2017-05-05 08:36:40
كتب: ربيع شعبان

طالب ابوبكر الديب الكاتب الصحفي والخبير في الشأن الاقتصادي بقصر صرف المكافات والارباح علي مجالس ادارات والشركات الرابحة فقط.

وقال الديب إن بعض إدارات شركات وهيئات ومؤسسات الدولة يتقاضي المسؤولين عنها ملايين الجنيهات كمكافآت رغم أنها تحقق خسائر بالمليارات.

وشدد على البرلمان ضرورة سن قوانيين تمنع صرف المكافآت للمؤسسات الخاسرة، وقصرها على المجتهدين الذين ينجحون في تحويل مؤسساتهم الي الربح.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3