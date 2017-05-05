قال يحيى راشد، وزير السياحة، إن قرار تجميد مكتب هيئة تنشيط السياحة في نيويورك، تم اتخاذه بسبب ارتفاع تكلفة المكتب، في ظل انخفاض إنتاجيته.

وأضاف “راشد” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الخميس، أن الحكومة اتخذت قرارا بتخفيض تكلفة المكاتب الخارجية التابعة لوزارة السياحة، ما تم على أساسه اتخاذ مثل هذا القرار.

وأوضح وزير السياحة، أن تجميد نشاط المكتب تم تفعيله لفترة مؤقتة، لحين استقرار على بديل أفضل في نيويورك، من حيث الكفاءة، وأقل تكلفة.