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ننشر أسعار الدولار اليوم الجمعة بالسوق الرسمي المصري
دولارات
دولارات

ننشر أسعار الدولار اليوم الجمعة بالسوق الرسمي المصري

2017-05-05 06:07:31
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
اتش اس بى سى HSBC 18.08 18.23 2 يومين
كريدى أجريكول 18.07 18.17 3 أيام
البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.07 18.17 16 ساعة
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.07 18.17 2 يومين
مصرف أبوظبى الإسلامى 18.07 18.17 أسبوع واحد
المصرف المتحد 18.05 18.15 3 أسابيع
بنك مصر إيران التنمية 18.05 18.15 5 أيام
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.05 18.15 أسبوع واحد
بنك التعمير والإسكان 18.05 18.15 3 أسابيع
بنك عودة 18.05 18.15 أسبوعين
البنك العربى 18.05 18.15 3 أسابيع
البنك التجاري الدولي (CIB) 18.05 18.15 أسبوعين
البنك المصرى الخليجى 18.05 18.15 14 ساعة
بنك بلوم 18.05 18.15 3 أسابيع
بنك البركة 18.05 18.15 3 أسابيع
البنك المركزى المصرى 18.04 18.14 15 ساعة
بنك فيصل الإسلامى 18.00 18.10 شهر واحد
البنك العربي الأفريقي الدولى 18.00 18.10 شهر واحد
بنك الإسكندرية 18.00 18.10 5 أيام
البنك الأهلى اليونانى 18.00 18.10 21 ساعة
بنك القاهرة 18.00 18.10 أسبوع واحد
بنك قناة السويس 18.00 18.10 16 ساعة
البنك الأهلي المصري 17.95 18.05 شهر واحد
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 17.95 18.05 شهر واحد
بنك مصر 17.95 18.05 شهر واحد
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