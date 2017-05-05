ننشر أسعار الدولار اليوم الجمعة بالسوق الرسمي المصري2017-05-05 06:07:31
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحريك منذ
|اتش اس بى سى HSBC
|18.08
|18.23
|2 يومين
|كريدى أجريكول
|18.07
|18.17
|3 أيام
|البنك المصرى لتنمية الصادرات
|18.07
|18.17
|16 ساعة
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
|18.07
|18.17
|2 يومين
|مصرف أبوظبى الإسلامى
|18.07
|18.17
|أسبوع واحد
|المصرف المتحد
|18.05
|18.15
|3 أسابيع
|بنك مصر إيران التنمية
|18.05
|18.15
|5 أيام
|البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)
|18.05
|18.15
|أسبوع واحد
|بنك التعمير والإسكان
|18.05
|18.15
|3 أسابيع
|بنك عودة
|18.05
|18.15
|أسبوعين
|البنك العربى
|18.05
|18.15
|3 أسابيع
|البنك التجاري الدولي (CIB)
|18.05
|18.15
|أسبوعين
|البنك المصرى الخليجى
|18.05
|18.15
|14 ساعة
|بنك بلوم
|18.05
|18.15
|3 أسابيع
|بنك البركة
|18.05
|18.15
|3 أسابيع
|البنك المركزى المصرى
|18.04
|18.14
|15 ساعة
|بنك فيصل الإسلامى
|18.00
|18.10
|شهر واحد
|البنك العربي الأفريقي الدولى
|18.00
|18.10
|شهر واحد
|بنك الإسكندرية
|18.00
|18.10
|5 أيام
|البنك الأهلى اليونانى
|18.00
|18.10
|21 ساعة
|بنك القاهرة
|18.00
|18.10
|أسبوع واحد
|بنك قناة السويس
|18.00
|18.10
|16 ساعة
|البنك الأهلي المصري
|17.95
|18.05
|شهر واحد
|بنك التنمية والإئتمان الزراعى
|17.95
|18.05
|شهر واحد
|بنك مصر
|17.95
|18.05
|شهر واحد
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