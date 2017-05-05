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ننشر أسعار الريال السعودي اليوم الجمعة بالسوق المصري
الريال السعودي
الريال السعودي

ننشر أسعار الريال السعودي اليوم الجمعة بالسوق المصري

2017-05-05 06:01:23
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.83 4.85 شهر واحد
مصرف أبوظبى الإسلامى 4.82 4.85 21 ساعة
بنك بلوم 4.81 4.84 10 دقائق
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.81 4.84 17 ساعة
البنك التجاري الدولي (CIB) 4.81 4.84 21 ساعة
البنك العربى 4.81 4.84 21 ساعة
بنك عودة 4.81 4.84 21 ساعة
البنك المصرى الخليجى 4.81 4.84 14 ساعة
البنك المركزى المصرى 4.81 4.84 15 ساعة
اتش اس بى سى HSBC 4.81 4.85 2 يومين
بنك قناة السويس 4.80 4.83 16 ساعة
كريدى أجريكول 4.79 4.85 17 ساعة
المصرف المتحد 4.79 4.84 3 أسابيع
البنك الأهلي المصري 4.79 4.81 3 أيام
بنك مصر 4.79 4.81 22 ساعة
بنك القاهرة 4.78 4.83 أسبوع واحد
بنك الإسكندرية 4.78 4.83 21 ساعة
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 4.78 4.82 أسبوع واحد
بنك فيصل الإسلامى 4.77 4.85 شهر واحد
البنك العربي الأفريقي الدولى 4.77 4.83 شهر واحد
البنك الأهلى اليونانى 4.73 4.81 21 ساعة
بنك مصر إيران التنمية 4.70 4.87 20 ساعة
بنك البركة 4.67 4.88 12 ساعة
بنك التعمير والإسكان 4.10 5.00 شهرين
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