ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة بالسوق المصري2017-05-05 05:55:07
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|704 إلى 706
|عيار 22
|645 إلى 647
|عيار 21
|616 إلى 618
|عيار 18
|528 إلى 530
|عيار 14
|411 إلى 412
|عيار 12
|352 إلى 353
|الاونصة
|21,894 إلى 21,965
|الجنيه الذهب
|4,928 إلى 4,944
|الكيلو
|704,000 إلى 706,286
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
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