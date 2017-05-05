القاهرة : يعقد حزب الكرامة، مؤتمره العام السنوي، ووجه الحزب الدعوة لحضور المؤتمر إلى قادة العمل الوطني من كل التيارات السياسية والحزبية في مصر والوطن العربي.

القاهرة : إجراء قرعة البطولة العربية لكرة القدم بحضور الأمير تركي بن خالد بن فيصل آل سعود، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

الغردقة : انطلاق فعاليات القافلة ال(13) لمكافحة والقضاء على “فيروس سي” والتي تستمر يومين تحت رعاية محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله.

القاهرة: تحتفل وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم، باليوم العالمي لــ”غسل الأيدي” تحت شعار (إغسل إيديك واحمي نفسك واللي حواليك) وذلك بالملاعب الرياضية بحي الأسمرات بمنطقة المقطم.