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تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة
اﻻرصاد ـ الطقس‎

تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة

2017-05-05 04:52:45
محيط

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية لطقس اليوم الجمعة 5 مايو، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
موضحين ببيانهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 19 29
الإسكندرية 18 24
مطروح 17 23
بورسعيد 18 23
دمياط 17 23
بلطيم 17 25
الإسماعيلية 17 30
السويس 16 30
العريش 14 27
نخل 13 27
طابا 14 28
الطور 20 29
مرسى علم 23 32
الغردقة 22 32
شرم الشيخ 23 32
رفح 11 26
كاترين 14 25
سيوة 16 29
المنيا 17 31
الفيوم 17 31
رأس سدر 19 29
أبوسمبل 23 37
وسط الدلتا 18 29
أسيوط 18 32
سوهاج 19 32
الأقصر 22 36
أسوان 24 37

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