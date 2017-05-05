تركيا تبدأ بناء أول محطة نووية خلال شهر

قال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، اليوم الخميس، إن من المنتظر أن تبدأ أعمال بناء أول محطة تركية للطاقة النووية خلال شهر. وجاءت تصريحات زيبكجي في مقابلة مع محطة ...