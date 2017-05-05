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شرطة لندن تعتقل شخصاً بشبهة الإرهاب قادماً من إسطنبول
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شرطة لندن تعتقل شخصاً بشبهة الإرهاب قادماً من إسطنبول

2017-05-05 03:52:39

قامت الشرطة اللندنية بمطار هيثرو بإعتقال رجلاً قادماً من إسطنبول بشبهة الإرهاب.

وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية بأن شرطة مكافحة الإرهاب اعتقلت رجلا عند وصوله مطار هيثرو على متن طائرة قادمة من إسطنبول.

وقالت الشرطة تقول الرجل يبلغ من العمر 30 عاما و تم اعتقاله للاشتباه به للتحضير لعمليات إرهابية و تدريب إرهابيين.

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