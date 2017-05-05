تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا مساء اليوم /الخميس/من ضبط 5 متهمين بحوزتهم بندقية آلية وبندقيتين خرطوش ومسدس وفرد خرطوش وكمية من نبات البانجو المخدر في وقائع منفصلة علي مستوي مراكز المحافظة .

كان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان قد تلقي إخطارا بضبط عامل يدعي ” م م “32 عاما مقيم بمركز نجع حمادي وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 مم وجزار يدعي ” م ب ” 22 عاما مقيم بمركز قنا وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 مم وعدد من الطلقات ولفافتين من نبات البانجو المخدر وزنت 250 جرام بقصد الاتجار وضبط ” م ع ” 30 عاما مقيم بمركز قوص وبحوزته مسدس 9مم معدل وعدد من الطلقات .

كما تم ضبط عامل يدعي ” م أ ” 25 عاما مقيم بمركز فرشوط وبحوزته بندقية خرطوش بروحين وعامل مقيم بمركز أبوتشت ” ط ع ” 25 عاما وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانوينة حيال جميع المتهمين فيما تولت النيابة العامة التحقيق .