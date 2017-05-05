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«عزب شو»: جسدت شخصية السيسي وبرنامجي اتوقف بعد حلقتين
الفنان - الساخر - محمود - عزب

«عزب شو»: جسدت شخصية السيسي وبرنامجي اتوقف بعد حلقتين

2017-05-05 02:48:07

قال الفنان محمود عزب، انه جسد  شخصيات الكثير من المسئولين منهم الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس المعزول محمد مرسي خلال فترة حكمهم.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج “دائرة الشر” المذاع علي فضائية “صدي البلد”، “عملت برنامج “حكومة شو” في عصر حسني مبارك وكنت بنتقض فيه آداء الحكومة ومكنتش خايف، لكن مقدرتش وقتها أجسد شخصية حسني مبارك وفي الآخر اتوقف”.
وتابع، عملت برنامج تاني بعنوان “قلة مندسة” لكن للأسف اتوقف بعد عرض حلقتين منه فقط علي قناة دريم وكان عليه مشاكل كبيرة أوي وفي الآخر القناة باعتني مرتين.

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