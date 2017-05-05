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«عزب شو» يقلد مرتضى منصور بطريقة ساخرة.. شاهد
الفنان الساخر محمود عزب

«عزب شو» يقلد مرتضى منصور بطريقة ساخرة.. شاهد

2017-05-05 02:42:10
محيط - أحمد عبد الخالق

قام الفنان الكوميدي محمود عزب الشهير بـ «عزب شو» بتقليد المستشار مرتضى منصور بالمستشار بطريقة ساخرة.

وقام عزب بتقليد قائلاً: «أي واحد هيهاجم الدولة ملفاته عندي، وأي سواق تاكسي ملفاته عندي وهجيبك عريان».

وقال خلال لقائه مع الإعلامية جاسي العاصي في برنامج «دايرة الشر» المذاع على فضائية «صدى البلد»: «لا أقلد الشخصيات ولكني أتقمص الروح والحالة ولو قلدت شخص أتحول لبغبغان».

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