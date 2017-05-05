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طارق العشري: كنا الأفضل ونستحق الفوز أمام دجلة
طارق العشري

طارق العشري: كنا الأفضل ونستحق الفوز أمام دجلة

2017-05-05 02:37:27

أبدى طارق العشرى، المدير الفنى لفريق، إنبى سعادتة بمستوى أداء فريقه أمام وادى دجلة خلال اللقاء الذى انتهى، منذ قليل، على استاد بتروسبورت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.
وقال العشرى فى تصريحات إعلامية عقب اللقاء: كنا الأفضل والأحق بالفوز خاصة فى الشوط الثانى الذى شهد تألقًا واضحًا للاعبى الفريق البترولى ونجحوا فى إدراك التعادل وحاول اللاعبون إحراز هدف التقدم ولكن سوء التوفيق أثر بالسلب على تحقيق الهدف.
يذكر أن الفريق البترولى أصبح في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة .

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