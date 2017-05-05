الحلفاوي ينفي تجسيد شخصية المشير طنطاوي في فيلم جديد2017-05-05 02:35:41
نفى الفنان نبيل الحلفاوي تجسيده لشخصية المشير طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق ، في أحد أفلامه الجديدة بعدما ترددت أنباء بذلك خلال الأيام الماضية القليلة.
ومن المنتظر أن يشارك الحلفاوي في فيلم جديد يكتبه الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد .
وأشار الحلفاوي في تدوينة له ، أنه تم الاتفاق المبدئي علي أدائه للدور منذ شهور ولكنه أكد في الوقت نفسه أنه لم يتم حسم الأمر بشكل نهائي بعد.
وأضاف : ” تم ترشيحي للدور ووافقت مبدئيا إلا أنه لم نصل للمراحل النهائية بعد”
وتابع : نظرا لارتباطي بمسلسل رمضاني لا يمكن معه الارتباط بعمل آخر قبل عيد الفطر ، لذلك لم نتناقش في التفاصيل المعتادة مع كل عمل ولم أقرأ السيناريو بعد ، معربا عن تقديره وثقته بالكاتب الكبير وحيد حامد مؤلف العمل التاريخي.
جدير بالذكر أن الفيلم يعد وثيقة لمرحلة مهمة فى تاريخ مصر، ويرصد العديد من الأحداث التاريخية الهامة من عمر والتي أعقبت 25 يناير 2011.
-
تركيا تبدأ بناء أول محطة نووية خلال شهر
قال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، اليوم الخميس، إن من المنتظر أن تبدأ أعمال بناء أول محطة تركية للطاقة النووية خلال شهر. وجاءت تصريحات زيبكجي في مقابلة مع محطة ...Thu, 04 May 2017 14:30:03 GMT
-
النيابة الإدارية تحقق في وقائع فساد بمستشفى العامرية بالإسكندرية
كلف المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار محمد عبد العزيز نائب رئيس الهيئة ومدير نيابة الصحة بالإسكندرية، بقيام فريق من أعضاء النيابة برئاسة تامر ...Thu, 04 May 2017 11:07:24 GMT
-
عرض نتائج «العربات المبردة» على رئيس الوزراء.. الخميسThu, 04 May 2017 11:37:46 GMT
-
منتخب مصر يحتفظ بالمركز الـ19 فى تصنيف الفيفاThu, 04 May 2017 09:34:46 GMT
-
السيسي يغادر أبوظبي عائداً إلى القاهرة
غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، أبو ظبي عائدا إلى القاهرة بعد انتهاء زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ووصل الرئيس مساء أمس إلى “أبو ظبي”، ...Thu, 04 May 2017 08:12:24 GMT
-
وزير الأوقاف يجدد الالتزام بضوابط الاعتكاف في رمضان ويحذر من مخالفتها
جددت وزارة الأوقاف تأكيدها ضبط وتنظيم الاعتكاف بالمساجد الجامعة، وكذلك إدارة كتاتيب حفظ القرآن الكريم، والإشراف الكامل على عقد الدروس الدينية وأداء صلاة التراويح ...Thu, 04 May 2017 08:20:57 GMT
-
كوريا الشمالية توجِّه تحذيراً شديداً لحليفتها الرئيسية الصين
وجَّهت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية تحذيراً شديد اللهجة إلى الصين، الحليفة الرئيسية للبلاد، مشددة على أن بكين يجب أن تشعر بالامتنان لبيونغ يانغ التي ...Thu, 04 May 2017 10:55:16 GMT
-
الأهلي يواجه طلائع الجيش في لقاء صعب.. اليوم
يلتقي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم فريق الكرة بالأهلي وطلائع الجيش ضمن منافسات الأسبوع الـ 27 من عمر الدوري الممتاز على ملعب الجيش بالسويس. ويحتل الأهلي صدارة ...Thu, 04 May 2017 07:19:57 GMT
-
غرفة الجيزة تقيم 14 معرضا سلعيا استعداداً لرمضان
وافق مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية برئاسة عادل ناصر، على إقامة 14 معرضا لبيع السلع لمواطني محافظة الجيزة بأسعار مخفضة ، استعداداً لشهر رمضان، على أن تبدأ المعارض ...Thu, 04 May 2017 12:59:15 GMT