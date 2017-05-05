نفى الفنان نبيل الحلفاوي تجسيده لشخصية المشير طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق ، في أحد أفلامه الجديدة بعدما ترددت أنباء بذلك خلال الأيام الماضية القليلة.

ومن المنتظر أن يشارك الحلفاوي في فيلم جديد يكتبه الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد .

وأشار الحلفاوي في تدوينة له ، أنه تم الاتفاق المبدئي علي أدائه للدور منذ شهور ولكنه أكد في الوقت نفسه أنه لم يتم حسم الأمر بشكل نهائي بعد.

وأضاف : ” تم ترشيحي للدور ووافقت مبدئيا إلا أنه لم نصل للمراحل النهائية بعد”

وتابع : نظرا لارتباطي بمسلسل رمضاني لا يمكن معه الارتباط بعمل آخر قبل عيد الفطر ، لذلك لم نتناقش في التفاصيل المعتادة مع كل عمل ولم أقرأ السيناريو بعد ، معربا عن تقديره وثقته بالكاتب الكبير وحيد حامد مؤلف العمل التاريخي.

جدير بالذكر أن الفيلم يعد وثيقة لمرحلة مهمة فى تاريخ مصر، ويرصد العديد من الأحداث التاريخية الهامة من عمر والتي أعقبت 25 يناير 2011.