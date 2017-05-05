 Moheet on google
الجمعة 5 مايو 2017 03:52 صباحاً
روابط سريعة
ميدو : لاعبنا إنبي بفريق من الناشئين والتعادل نتيجة عادلة
ميدو

ميدو : لاعبنا إنبي بفريق من الناشئين والتعادل نتيجة عادلة

2017-05-05 02:29:00

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة أن فريقه قدم مباراة قوية أمام فريق كبير يقوده جهاز فنى قدير والتعادل بهدف لكل فريق نتيجة عادلة نظرا للظروف التى نمر بها .
وأوضح ميدو في تصريح عقب انتهاء المباراة بالتعادل مع إنبي بهدف لمثله أشركت مجموعه من الشباب خلال لقاء إنبي نظرا للإصابات التي ضربت الفريق مؤخرا ولعبنا مباراة قوية وأضعنا العديد من الفرص بسبب غياب التوفيق أمام منافس كبير ولديه لاعبين لديهم خبرات كبيرة .
وأشار ميدو إلى أنه يسعى خلال الموسم الحالي لإشراك مجموعه من الشاب في المباريات المتبقية من مسابقة الدوري لاكتساب الخبرة، و لتكوين فريق يجمع الشباب والخبرة ينافس بقوة خلال المواسم المقبلة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3