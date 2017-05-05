أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة أن فريقه قدم مباراة قوية أمام فريق كبير يقوده جهاز فنى قدير والتعادل بهدف لكل فريق نتيجة عادلة نظرا للظروف التى نمر بها .

وأوضح ميدو في تصريح عقب انتهاء المباراة بالتعادل مع إنبي بهدف لمثله أشركت مجموعه من الشباب خلال لقاء إنبي نظرا للإصابات التي ضربت الفريق مؤخرا ولعبنا مباراة قوية وأضعنا العديد من الفرص بسبب غياب التوفيق أمام منافس كبير ولديه لاعبين لديهم خبرات كبيرة .

وأشار ميدو إلى أنه يسعى خلال الموسم الحالي لإشراك مجموعه من الشاب في المباريات المتبقية من مسابقة الدوري لاكتساب الخبرة، و لتكوين فريق يجمع الشباب والخبرة ينافس بقوة خلال المواسم المقبلة.