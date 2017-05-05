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استمرار عملية فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية الجزائرية
الانتخابات الجزائرية

استمرار عملية فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية الجزائرية

2017-05-05 02:27:18

تتواصل عمليات فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية الجزائرية من قبل اللجان الانتخابية بعد إغلاق مكاتب الاقتراع وتمديد فترة الاقتراع لساعة واحدة في عدد من الولايات الجزائرية.
وكانت الداخلية الجزائرية قد مددت فترة التصويت في 43 ولاية لساعة واحدة (إلى غاية الثامنة مساء بالتوقيت المحلي) لإتاحة الفرصة للناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية قبل إغلاق الصناديق 33.53 بالمائة.

وتوقع رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال تحقيق نسبة مشاركة في انتخابات 2017 “أحسن من تلك المسجلة خلال تشريعيات 2012.”

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