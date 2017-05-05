 Moheet on google
الجمعة 5 مايو 2017 02:16 صباحاً
روابط سريعة
عودة ضخ المياه إلى مدينة العريش عقب إصلاح الخط الرئيسى
اللواء عبد الفتاح حرحور

عودة ضخ المياه إلى مدينة العريش عقب إصلاح الخط الرئيسى

2017-05-05 00:55:48

عادت عملية ضخ مياه الشرب إلى أحياء وتجمعات مدينة العريش ، وذلك بعد انقطاع لمدة يومين متتاليين بعد إصلاح وصيانة الخط الرئيسى المغذى للمحافظة فى مدينة القنطرة .
وأكد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من تركيب منظومة الطرق المائى على خط المياه الرئيسى بقطر 1000 ملليمتر والممتد من القنطرة شرق حتى العريش .. حيث تم ضخ مياه الشرب إلى مدينة العريش .
وكانت مياه الشرب قد انقطعت عن أحياء وتجمعات مدينة العريش لمدة يومين متتاليين ، وذلك بسبب إصلاح وصيانة الخط الرئيسى المغذى للمحافظة فى مدينة القنطرة شرق .. حيث تم توزيع المياه على المواطنين فى مدينة العريش خلال اليومين الماضيين عن طريق سيارات نقل المياه .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3