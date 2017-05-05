عودة ضخ المياه إلى مدينة العريش عقب إصلاح الخط الرئيسى2017-05-05 00:55:48
عادت عملية ضخ مياه الشرب إلى أحياء وتجمعات مدينة العريش ، وذلك بعد انقطاع لمدة يومين متتاليين بعد إصلاح وصيانة الخط الرئيسى المغذى للمحافظة فى مدينة القنطرة .
وأكد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من تركيب منظومة الطرق المائى على خط المياه الرئيسى بقطر 1000 ملليمتر والممتد من القنطرة شرق حتى العريش .. حيث تم ضخ مياه الشرب إلى مدينة العريش .
وكانت مياه الشرب قد انقطعت عن أحياء وتجمعات مدينة العريش لمدة يومين متتاليين ، وذلك بسبب إصلاح وصيانة الخط الرئيسى المغذى للمحافظة فى مدينة القنطرة شرق .. حيث تم توزيع المياه على المواطنين فى مدينة العريش خلال اليومين الماضيين عن طريق سيارات نقل المياه .
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