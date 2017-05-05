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بنك مصر يضم 10 آلاف عميل جديد فى أسبوع الشمول المالي
بنك مصر

بنك مصر يضم 10 آلاف عميل جديد فى أسبوع الشمول المالي

2017-05-05 00:42:36
محيط

أكد عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر أن مصرفه فتح نحو 10 آلاف حساب بنكى بدون مصاريف، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري التي حملت شعار «حساب كل مواطن»، لافتا إلى أن الحسابات تنوعت ما بين أفراد ومؤسسات.

وانتهت اليوم الخميس فعاليات أسبوع الشمول المالي الذي أطلقه البنك المركزي المصري يوم 27 أبريل الماضي، تحت اسم “يوم عربى للشمول المالي” وتخلله مبادرة “حساب لكل مواطن” يتم بمقتضاه فتح حسابات مصرفية للمواطنين بدون مصاريف.

وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري: إنه تم تخصيص يوم ٢٧ أبريل من كل عام كيوم عربى للشمول المالى، بالتعاون مع دول عربية شقيقة لدفع المواطنين نحو العمل مع البنوك.

وحققت البنوك المحلية نجاحات ملحوظة في أسبوع الشمول، وتم فتح حسابات مصرفية لعشرات الآلاف بدون مصاريف.

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