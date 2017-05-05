زيادة فى ودائع القطاع المصرفي المصري قدرها 33 مليار جنيه فى مارس2017-05-05 00:38:35
سجلت ودائع القطاع المصرفي بالعملة المحلية زيادة قدرها 33 مليار جنيه في مارس الماضي، وقفزت إلى حدود 1.692 تريليون جنيه، مقابل 1.659 تريليون في فبراير، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي.
وارتفعت الودائع المحلية بحوالي 82 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2017، إذ بلغت في ديسمبر الماضي حوالي 1.610 تريليون جنيه.
وجاءت زيادة المدخرات المحلية بدعم من ارتفاع ودائع القطاع العائلى (ودائع لأجل وحسابات التوفير) التي زادت بنحو 30 مليار جنيه في شهر، لتصل إلى 1.276 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.246 تريليون جنيه.
كما ارتفعت إيداعات القطاع العائلي في الحسابات الجارية (ودائع تحت الطلب) بنحو 2.285 مليار جنيه، لتبلغ 87.515 مليار، مقابل 85.230 مليار في نفس فترة المقارنة.
وأشار تقرير “المركزي” إلى تراجع إجمالي الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، بحوالي 4 مليارات جنيه، خلال مارس الماضى إذ سجلت 245.909 مليار جنيه، مقابل 249.853 مليار جنيه نهاية فبراير.
في نظير زيادة الودائع لأجل وحسابات التوفير بنحو 37 مليار جنيه، لتسجل 1.446 تريليون مقارنة بـ 1.409 تريليون.
وكشف تقرير الودائع بالعملة المحلية، هبوط مدخرات شركات القطاع الخاص تحت الطلب (حسابات جارية بعائد) بما يقارب 7.636 مليارات جنيه خلال شهر مارس الماضي، وهي أكبر قيمة تراجع يشهدها هذا البند على مدار سنوات.
وانخفضت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب إلى مستوى 137.047 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 144.683 مليار جنيه في فبراير الماضي.
وقال مسئول غرفة المعاملات الدولية بأحد البنوك لـ”المال” إن الركود سبب رئيسي في تراجع أرصدة شركات القطاع الخاص بالحسابات الجارية لدى البنوك، نظرا لاعتمادها على أموالها لتدوير عجلة الإنتاج وتغطية مصاريف التشغيل في ضوء أزمة نقص السيولة، وتراجع معدلات تحصيل مستحقاتها لدى العملاء نتيجة ركود الأسواق.
-
تركيا تبدأ بناء أول محطة نووية خلال شهر
قال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، اليوم الخميس، إن من المنتظر أن تبدأ أعمال بناء أول محطة تركية للطاقة النووية خلال شهر. وجاءت تصريحات زيبكجي في مقابلة مع محطة ...Thu, 04 May 2017 14:30:03 GMT
-
النيابة الإدارية تحقق في وقائع فساد بمستشفى العامرية بالإسكندرية
كلف المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار محمد عبد العزيز نائب رئيس الهيئة ومدير نيابة الصحة بالإسكندرية، بقيام فريق من أعضاء النيابة برئاسة تامر ...Thu, 04 May 2017 11:07:24 GMT
-
عرض نتائج «العربات المبردة» على رئيس الوزراء.. الخميسThu, 04 May 2017 11:37:46 GMT
-
السيسي يغادر أبوظبي عائداً إلى القاهرة
غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، أبو ظبي عائدا إلى القاهرة بعد انتهاء زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ووصل الرئيس مساء أمس إلى “أبو ظبي”، ...Thu, 04 May 2017 08:12:24 GMT
-
منتخب مصر يحتفظ بالمركز الـ19 فى تصنيف الفيفاThu, 04 May 2017 09:34:46 GMT
-
الأهلي يواجه طلائع الجيش في لقاء صعب.. اليوم
يلتقي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم فريق الكرة بالأهلي وطلائع الجيش ضمن منافسات الأسبوع الـ 27 من عمر الدوري الممتاز على ملعب الجيش بالسويس. ويحتل الأهلي صدارة ...Thu, 04 May 2017 07:19:57 GMT
-
كوريا الشمالية توجِّه تحذيراً شديداً لحليفتها الرئيسية الصين
وجَّهت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية تحذيراً شديد اللهجة إلى الصين، الحليفة الرئيسية للبلاد، مشددة على أن بكين يجب أن تشعر بالامتنان لبيونغ يانغ التي ...Thu, 04 May 2017 10:55:16 GMT
-
غرفة الجيزة تقيم 14 معرضا سلعيا استعداداً لرمضان
وافق مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية برئاسة عادل ناصر، على إقامة 14 معرضا لبيع السلع لمواطني محافظة الجيزة بأسعار مخفضة ، استعداداً لشهر رمضان، على أن تبدأ المعارض ...Thu, 04 May 2017 12:59:15 GMT
-
وزير الأوقاف يجدد الالتزام بضوابط الاعتكاف في رمضان ويحذر من مخالفتها
جددت وزارة الأوقاف تأكيدها ضبط وتنظيم الاعتكاف بالمساجد الجامعة، وكذلك إدارة كتاتيب حفظ القرآن الكريم، والإشراف الكامل على عقد الدروس الدينية وأداء صلاة التراويح ...Thu, 04 May 2017 08:20:57 GMT