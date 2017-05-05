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حمدي الميرغني يتحدث عن إبنه المستقبلي:«لازم سنانه تبقى كاملة»
حمدي الميرغني واسراء عبدالفتاح

حمدي الميرغني يتحدث عن إبنه المستقبلي:«لازم سنانه تبقى كاملة»

2017-05-05 00:34:13
محيط - أحمد عبد الخالق

كشف الفنان حمدي الميرغني، عن مواصفات فتاة أحلامه، متابعًا:”لازم تبقى حلوة عشان السلالة تتحسن ولو خلفت عيل شبهي هدفنه زي الكفار وسنانه لازم تكون سليمة وكاملين”.

وعقبت “ويزو”، خلال استضافتها ببرنامج “عيش الليلة” على فضائية “DMC” بصحبة “الميرغني” و”أوس أوس” نجوم “مسرح مصر” تقديم الفنان أشرف عبد الباقي، “فتى أحلامي لازم يكون طويل وابن حلال يتقي ربنا فيا”.

ورد “عبد الباقي”، “أنه شاهد على عقود زواج 5 من نجوم مسرح مصر حتى الآن، مضيفًا: “أي حد جديد هيشتغل معانا هيمضي في العقد أنه ممنوع الجواز”.

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