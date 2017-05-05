من منطلق حرص إى جى بنك على تقديم الدعم للشباب من رواد الأعمال فى مصر، يوقع اي جي بنك بروتوكول تعاون حاضنة جامعة القاهرة يوم الاحد المقبل، والتي ستعطى فرصة ذهبية لكثير من الشباب الخلاق والمبدع لتحقيق أحلامه وليساهم إيجابياً فى الاقتصاد المصرى.

سيحضر حفل التوقيع كل من الدكتورة هالة السعيد؛ وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور خالد عبد الغفار ؛ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نضال عصر؛ الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لإى جى بنك والدكتور جابر نصار؛ رئيس جامعة القاهرة والدكتورة ماجدة صالح؛القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.