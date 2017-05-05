علق وزير الكهرباء محمد شاكر على الأنباء المتداولة حول رفع أسعار الطاقة شهر يوليو القادم، قائلا: إن الغاز الذي تعمل به محطات الكهرباء يعتمد على سعر صرف الدولار، والمعدات التي تدخل في تشغيل محطات الكهرباء تعتمد على الدولار لأن أغلبها مستوردة من الخارج.

وأضاف شاكر، في حواره مع برنامج «كلام تاني» على قناة «دريم»، أن الدولة أعلنت أنها ستقوم برفع الدعم خلال 5 سنوات عن الموازنة بالكامل.

ولفت شاكر إلى أن سعر إنتاج الطاقة الكهربائية للكيلو الواحد يصل إلى 89 قرشا ونصف القرش، في حين أن سعر البيع للمواطن تقريبا 46 قرشا للكيلو الواحد.

وأشار شاكر إلى أن هذه التكلفة المرتفعة والفروق التي تدفعها الحكومة كدعم على الطاقة لن تمكن القطاع من الاستمرار بكفاءة في العمل.

وكشف شاكر عن وجود خطة للرأفة بالمواطن، من حيث مد الفترة التي وضعتها الدولة لرفع الدعم بشكل كامل، من خلال تخفيض نسبة الدعم المرفوع عن الطاقة حتى لا يشعر المواطن بعبء كبير.